MISSION Matériaux: Mise en BEAUTÉ.!!

Inspié d’une politique de rangement très rigoureuse, nous trouvons ici un exemple qui fait écho à celui que nous avons aperçu un peu plus haut. De la même façon que nous l’avons vu, il s’agit ici de rendre un espace habitable particulièrement usuel et fonctionnel, en utilisant pour ce faire des catégories de rangement très localisée et continuellement mises à profit. En réfléchissant à un espace plus intelligent et plus embelli, des designers et des architectes d’intérieur se sont alliés les uns aux autres pour vous proposer des solutions simples, financièrement abordables, qui vous offrent une grande liberté de manœuvre dans votre maison.