Influences Coloniales pour une Maison Époustouflante.!!

Enfin, et comme dernier exemple, voyez ici le mobilier particulier qui correspond exactement à ce que vous recherchez. Celui-ci est noir, élégant, et fait preuve d’une rigueur géométrique incontestable. Les arrêtes sont dures, mais adoucies par une apparence entière douce à l’œil et caressante. Ceci est une forme typique à ce mouvement, et vous pouvez en prendre la pleine mesure en le voyant dans cette chambre. Il laisse beaucoup d’espace et permet à la lumière de rentrer et de pénétrer toute la chambre, sans pour autant étouffer par l’utilisation de la mezzanine ; Cet exemple est le plus réussi de l’adaptation du style colonial à la modernité.