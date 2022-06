8 Chambre SCANDINAVES Vraiment Astucieuses!!

Nous vous proposons aujourd'hui un article dédié au mobilier de style scandinave, qui a l'avantage de s'intégrer parfaitement à une large variété d'intérieurs, en leur conférant une touche design en toute simplicité!

Les pays scandinaves font référence dans le domaine du design industriel, fers de lance d'un style épuré misant sur la fonctionnalité et l'usage de matériaux naturels. Très modernes, ce type de meubles trouvent parfaitement leur place dans un intérieur contemporain, et leur simplicité leur permet également de s'intégrer avec la plus grande facilité dans un intérieur classique. Pour une pièce au style scandinave, les meubles peuvent être assortis de couleurs neutres, de matériaux naturels ainsi que de rangements intégrés discrets et minimalistes. Pour relever le tout, la décoration est assortie d'objets design et de touches de couleurs vives, ainsi que d'éléments aux imprimés colorés et géométriques, tels que des coussins, des tapis, des nappes, ou encore un papier peint graphique. Voici une petite sélection de meubles remarquables et des clefs pour un intérieur au style scandinave efficace!