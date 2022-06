Nettoyez EFFICACEMENT Tous Types de Sols!!

Si par contre votre carrelage est de couleur claire et que les dalles sont, comme ici, d'une dimension importante il faudra veiller à privilégier l'emploi d'une brosse ou d'un linge également assez grand. De cette manière on se facilite la vie et la besogne en gagnant du temps et en évitant de laisser des traces de frottement.

Un balai à raclette, comme ceux utilisés par les vitriers, peut vous permettre de lisser la surface des carreaux individuellement et parfaitement.