Attirez les Animaux et Insectes qui prennent Soin de votre Jardin!

Attirez les grenouilles dans votre jardin ! Les grenouilles mangent certains insectes et leurs larves, en aidant à contrôler la population d'insectes dans votre jardin. Ils sont également un bon indicateur de la santé de votre jardin. Pour créer un environnement approprié à leur installation et pour leur offrir une bonne qualité de vie installez un cours d'eau non polluée et aménager un étang.

Les grenouilles sont actives jour et nuit, il n'y a donc pas un moment particulier pour le repas. La taille de l'espèce de grenouille dictera combien de repas seront nécessaire et donc la quantité d'insectes éliminés.