Maison en bois : six revêtements naturels pour son chez-soi

Ressource renouvelable et écologique, isolant thermique et sonore naturel, matériau polyvalent et disponible dans un large éventail de teintes, de formes et de textures… le bois est certainement le champion toutes catégories des matériaux de construction. Et s'il est utilisé un peu partout dans les projets d'architecture contemporaine, de la structure jusqu'au parement extérieur, c'est aux revêtements intérieurs qu'on s'intéresse aujourd'hui. En effet, nous tenterons de vous montrer, à travers six projets exemplaires, tous produits en France, que l'utilisation du bois dans votre aménagement intérieur est non seulement esthétique, mais aussi pratique, et ce, de la chambre à la salle de bain.