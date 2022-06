Qu’elle soit prévue ou spontanée, qu’elle dure une nuit ou quelques jours, la visite d’un invité chez vous est toujours un plaisir (ou en tout cas, le plus souvent). Mais bien recevoir requiert un peu de temps, d’organisation et surtout, de la place ; et si la plupart d’entre nous n’ont pas assez d’espace pour avoir une chambre d’amis uniquement dédiée à cette fonction, d’autres préféreront aménager dans leur pièce en plus un bureau ou un studio.

Et pourtant, il est tellement agréable d’avoir ses proches tout à soi dans le confort de son appartement ! Alors repensons ensemble à cette pièce “en trop” et essayons de la transformer en chambre d’amis. Que vous faut-il ? En premier lieu, quelque chose pour dormir : un lit, un canapé, un futon ou même, dans le pire des cas, un matelas gonflable. Quoi d’autre ? Une table de chevet, une lampe, un fauteuil et bien sûr, quelques oreillers et du beau linge de maison. Mais ce sont les petits détails qui feront vraiment la différence. Jetez un œil sur ces quelques splendides chambres d’amis et laissez-vous gagner par l’inspiration !