La Transformation INCROYABLE d'une Vieille Ferme en Maison FAMILIALE.!!

Et voilà le travail ! Seul le corps d'habitation principal de cette ancienne maison a été conservé. Les annexes et l'ancienne grange attenantes ont dû être rasées étant donné leur vétusté. Une nouvelle extension en ossature bois, avec un bardage de cèdre rouge et en crépis, a été construite et la partie conservée a été rénovée et isolée. Un résultat aussi moderne qu'esthétique, avec une extension qui revêt un caractère 100% écolo et nature friendly.