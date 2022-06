Une Extension de Maison Vraiment INCROYABLE.!!

Comme on peut le constater ici, l'espace a été clôturé grâce à des cloisons en bois. Un parti pris audacieux pour créer une nouvelle pièce à l'intérieur même de la cuisine, et qui crée un espace couloir qui favorise le passage entre l'extension et le reste de la maison.

L'utilisation du bois apporte une touche rustique et adoucit l'ensemble grâce à son caractère chaud qui offre une touche définitivement personnelle à cet intérieur.

à l'ensemble ainsi qu'un caractère plus chaud et plus personnel à cet intérieur.