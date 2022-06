Remodelage Intégral d'une Maison Parisienne!!

De face, on peut s'apercevoir que la nouvelle chambre dispose d'une large baie vitrée qui donne une vue sans précédent sur la rue, et apporte une luminosité sans pareille à l'intérieur. Le toit légèrement en pente offre un aspect typiquement parisien à cette charmante maison. Tandis que que le petit balcon offre une bonne alternative au jardin pour prendre l'air et profiter de la rumeur des faubourgs parisiens.