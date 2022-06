Organisez votre bureau avec Flexi Tube

L’été a beau battre son plein, une fois le 15 août passé, on commence tout doucement à penser à la rentrée – et oui, c’est de saison ! Il est temps de réorganiser son bureau pour entamer une nouvelle année de façon productive. Nous vous présentons aujourd’hui Flexi Tube, une idée de Doris Kisskalt aussi simple qu’efficace : il s’agit de modules de rangement ronds pouvant être assemblés selon vos besoins et vos envies. On empile, on combine, on modifie… les combinaisons sont presque infinies. Mais regardons de plus près ce qu’est Flexi Tube.