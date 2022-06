SCOOP: L'Écologie Rentre à la Maison!

Les aliments ont plus ou moins d'impact sur l'environnement en raison de leur façon de production, de leur distribution… etc. Par conséquent, choisir des aliments à manger chaque jour est non seulement un plaisir et une façon de se prendre soin de soi-mêmes, mais influence aussi le sort de notre planète.

Comment soutenir l'alimentation écologique variée et équilibrée, qui réduit l'impact environnemental et qui améliore la gestion des ressources naturelles ?

Réfléchissez avant de faire les courses : Achetez ce dont vous avez besoin, vérifiez la date d'expiration, et préférez des produits frais comme des fruits et des légumes de saison et cultivés localement.

L'élevage et la pêche ont des conséquences dramatiques pour les humains, les animaux et l'environnement. Réduisez votre consommation de viande à une fois par semaine, vous allez réduire la première cause de pollution.