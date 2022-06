Un hôtel au Maroc : architecture, design et paysage

En s'inspirant et s'appropriant le design des antiques Kasbah, l'hôtel Riad Darchamaa offre à sa clientèle une ambiance typique et authentique du sud du Maroc. Situé dans la ville de Ouarzazate, son emplacement est tout simplementincroyable : logé entre les montagnes de l'Atlas et la vallée du Drâa. Cet emplacement est également parfait puisque qu'il est proche des villes d'Agadir et de Marrakech, faisant de lui un point de départ pour de nombreuses excursions.

Space Maker studio, dirigée par l'architecte Daniel Ruiz, a façonné le bâtiment, donné la vie à l'intérieur et conçu son espace extérieur: une architecture complète, un design d'intérieur et un aménagement paysager.