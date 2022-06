Comment se Débarrasser DÉFINITIVEMENT des Cafards ?

Voici quelques méthodes efficaces et « biologiques », c’est-à-dire sans produits chimiques nocifs pour nous (bombe aérosol,… ).

Pièges

Vous pouvez utiliser les pièges collants du commerce pour surveiller et localiser les populations de blattes. Ensuite, utilisez le plus de pièges possible pour un maximum de réussite. Prenez des boîtes de conserve et badigeonnez l’intérieur avec de la vaseline (ou de l’huile de sardines !) pour empêcher les blattes de s’en échapper, et placez des aliments au fond (pain humide et bière ou huile de sardines et banane). Tuez les blattes capturées en les noyant dans de l’eau savonneuse, ou fermez le piège et placez-le au congélateur pendant au moins 24 heures (certaines blattes ne meurent qu’au bout d’une semaine, même au congélateur !). Aspirateur

Si vous capturez les blattes au moyen d’un aspirateur, quelques-uns des insectes seront asphyxiés dans le sac. Toutefois, pour vous assurer que toutes les blattes mourront placez-le dans un sac de plastique ou un contenant scellé et mettez-le à la poubelle rapidement.

Scellage des abris et des points d’entrée

Bloquez, scellez ou calfeutrez les fissures autour des fondations, ainsi que les points d’accès aux trous dans les murs. Ceci est important pour limiter l’infestation, la circulation des insectes et la ré-infestation. Cherchez les points d’accès à sceller autour des plinthes, des bouches d’aération, des éviers, du bain et d’autres endroits par où passent la tuyauterie et les fils électriques.

Posez des bandes d’étanchéité autour des portes et des fenêtres, en particulier dans les immeubles où les blattes migrent facilement d’un appartement à l’autre. Assurez-vous de calfeutrer le bord avec de la moustiquaire pour former une barrière bien étanche.

Toutes ces précautions sont particulièrement valables si vous habitez un immeuble non traité collectivement car si les blattes de vos voisins ne sont pas détruites, elles pourront toujours revenir chez vous. Mais si ce n’est pas accueillant pour elles (sec et sans nourriture… ), elles ne resteront pas.