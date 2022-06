Les dix meubles design les plus iconiques du XXe siècle

Il y a de ça déjà plusieurs décennies, des designers et des architectes d'importance, comme le couple Ray et Charles Eames ou l'architecte danois Arne Jacobsen, ont conçu des meubles et des objets de design tellement remarquables qu'encore aujourd'hui ces quasi-œuvres d'art font partie de l'ameublement intérieur de plusieurs amateurs de design. Quel secret se cache derrière leur succès retentissant? Une conception qui prend en charge les aspects techniques et esthétiques, en utilisant des matériaux de qualités et une forme intemporelle qui s'adapte à n'importe quel style ou n'importe quel environnement. Probablement dans trente ans, compte tenu que certains de ces meubles ont déjà plus que cent ans d'existence, nous pourrons réécrire cet article avec les mêmes mots et les exemples. Parce que ces pièces de design continueront d'exiger notre attention et de faire partie du panthéon très spécial des chefs d'oeuvre du design industriel.

Aujourd'hui, nous avons recueilli dans cet article pour vous les 10 exemples les plus iconiques du design du XXe siècle, mis en espace par les différents professionnels et experts d'homify.