Les vasques, la nouvelle tendance?

Nous avons ici sous les yeux un projet réalisé par Francois Corvi Architecture. U réel défi : apporter zen et élégance à ce petit espace ! Pari réussi ! Poser une vasque sur ce meuble est un choix bien réfléchi. Le blanc de la vasque se marie parfaitement avec les petits carreaux gris, et cela crée un espace apaisant. François Corvi est un passionné d'architecture qui a décidé de monter son entreprise après de nombreuses années passées en agence entre Paris et Melbourne. Aimant plusieurs styles de design et respectant les souhaits de ses clients, son cabinet propose des solutions pour tous vos projets d'architecture.

