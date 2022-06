Différents styles de cabines de douche

Feld Architecture est à l'origine de la transformation de cet appartement anciennement de style haussmannien en loft contemporain. Voici donc la salle de bain imaginée par ces architectes de talent. Luxe et élégance émanent de cet espace joliment agencé. Les petits carreaux formant une mosaïque recouvrant l'ensemble des murs et sols de teinte vont du beige à l'or en passant par des pointes brunes et sont mis en valeur par un éclairage minimaliste. La lumière s'y reflétant, cette salle de bain rayonne de mille feux. La cabine de douche, séparée du reste de la salle de bain par une paroi vitrée, est munie d'un banc. Elle accueille ainsi confortablement ses visiteurs en leur donnant l'impression d'être dans un spa ou un sauna.