Une Maison Vraiment SURPRENANTE.!!

Mais vous n'êtes certainement pas au bout de vos surprises, car lorsque l'on se dirige de l'autre côté de la façade on découvre un volume tout à fait inattendu… Une extension en verre et bois, originale de par sa situation et son intégration au bâtiment, mais aussi et surtout de par ses matières… Un rendu pourtant esthétique et moderne puisqu'il allie l'aspect rustique et naturel du bois avec la pureté graphique du verre. On adore !