La Construction d'une Extension Absolument FANTASTIQUE!!

L'extension vient épouser la façade de manière parfaite et moderniser littéralement le tout… Grâce à son ossature en bois, l'extension apporte un souffle décalé et original au bâti d'origine et lui donne ainsi un cachet sans précédent. Née de la contrainte d'un monument classé dans un périmètre de cinq cents mètres, l'agrandissement s'est opéré au dessus de la rampe d'accès au garage dans le sous-sol dans le but évident de conserver le plus de l'espace vert.