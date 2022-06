10 Magnifiques Salles à Manger Ouvertes sur le Salon.!!

Les espaces ouverts, baignés de lumière et aérés sont merveilleux pour les designers et les décorateurs d'intérieur grâce à la variété de combinaisons qu’ils permettent. C’est pourquoi, alors qu’autrefois salon et salle à manger étaient généralement cloisonnés, les maisons ont vu progressivement tomber la cloison séparant les deux pièces pour ne plus faire qu’une seule : un grand et vaste séjour. Cette cohabitation entre deux fonctions pourtant bien distinctes ne va pas tant que cela de soi et elle nécessite un vrai savoir-faire pour que l’harmonie existe entre les deux espaces.

Dans ce livre d'idées, nous allons découvrir 10 salles à manger ouvertes sur le salon, et parfois même aussi sur la cuisine, où cette combinaison n’est pas simplement correcte, mais particulièrement réussie !

Ainsi, nous espérons que ces exemples vous inspirerons pour aménager votre propre maison!