Un appartement abandonné transformé en nid moderne et cozy

Dans de petits appartements, tous les centimètres comptent et il est intéressant de voir la forme donnée par les concepteurs d'intérieurs pour distribuer les espaces avec des buts différents. Dans cet appartement, par exemple, Une pièce seulement contient une cuisine, une salle de séjour et un lieu de travail en toute harmonie et sans créer une impression d’étroitesse. Tout est en harmonie parfaite. L’éclairage moderne est particulièrement intéressant et pacifie l'espace. Car en plus des lampes suspendues, il y a des lumières incorporées dans le plafond qui répandent une lumière indirecte agréable. Le meuble de télévision est discret et minimaliste. Des meubles design complètent le décor à merveille.