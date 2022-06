Invitez le Charme Italien Chez Vous.!!

La cuisine en bois est toujours de tendance, il s'agit d'un vrai classique du style italien. Le bois dans la cuisine est l'un des matériaux les plus aimés par les italiens.

Le chêne, dans ses nombreuses variantes et finitions, est le protagoniste absolu : les nuances de lumière sont délicates et il se présente comme un matériau vivant, qui décore d'une façon originale chaque cuisine.

En outre, le chêne est naturel, solide et agréable au toucher, chaleureux et accueillant, comme les italiens! De plus il s'agit d'un bon investissement car le chêne offre le grand avantage de bien vieillir.

La cuisine en bois massif est un classique de la tradition country italienne et peut être aménagée avec ou sans îlot central et de préférence avec des armoires aux vitrages transparents pour présenter les belles assiettes en céramique italienne qui sont des vrais éléments de décor.