Une Terrasse Complètement TRANSFORMÉE.!!

Pourquoi se contenter d'une maison agréable quand vous pouvez avoir une maison de rêve ? C'est la question que l'on peut se poser quand on découvre la transformation de cette maison qui était auparavant dotée d'une terrasse banale et qui possède maintenant un jardin arrière absolument magique et inoubliable !

La façade arrrière, autrefois banale et sans charme a disparu pour laisser place à une extension sans cloisons qui ouvre sur une terrasse absolument splendide, qui est parfaitement mise en valeur.

Voilà un projet à la fin duquel on ne soupçonne plus l'endroit d'où on est parti. Venez voir par vous même cette transformation époustouflante.