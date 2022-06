La Nouvelle Vie d’un Appartement en Ruine.!!

Voilà le grand open space où se trouve le séjour et la zone salle à manger. Un milieu élégant et lumineux meublé avec goût. Sur le plancher un splendide revêtement, caractérisé par de grands carreaux de forme géométrique dans les tons blanc, gris et marron : il enrichit la pièce et devient l'élément central.

Au début de l'open space a été placée la petite zone de salle à manger, formée par des éléments qui rappellent les couleurs du sol. A l’autre bout, nous trouvons le séjour composé par un divan confortable tourné vers la grande baie vitrée et le balcon.