Le Marbre : un matériau polyvalent

Du point de vue géologique, le marbre est une roche métamorphique formée de calcaire qui s'est transformé sous des pressions et des températures élevées. Sa composante principale est le carbonate de calcium, mais ce sont les autres impuretés qu'il contient qui lui donnent sa couleur et ses caractéristiques spécifiques. Et c'est précisément ces caractéristiques de robustesse et de durabilité ainsi que son apparence très esthétique qui ont fait de ce matériau un des outils de base de l'architecture et de la sculpture de l'époque romaine et les civilisations grecques. Et même si de nos jours, nous ne construisons plus nos maisons entièrement en marbre, ce matériau est toujours utilisé pour divers revêtements afin de donner à nos maisons l'élégance et la distinction de ces pierres naturelles.