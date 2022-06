Jardins et terrasses

La terrasse joue un très grand rôle dans l'aménagement de votre jardin. Que vous préfériez un style Lounge ou plutôt une table à manger classique – veillez simplement à accorder le style de votre patio à celui de votre maison et de votre jardin. Si votre jardin est par exemple entouré par un lit de roses, des chaises ornées de style rustique et du mobilier en bois correspondront parfaitement à l'atmosphère régnante. Pour les amateurs de terrasses au look épuré, choisissez des meubles au design clair et précis. Avant de réaliser des achats compulsifs, réfléchissez bien au jardin de vos rêves. Plusieurs questions doivent apparaître dans votre esprit. Doit-il être romantique et ludique, jovial et terre à terre ou propre et chic? Souhaitez-vous vous créer un petit havre de paix dans la ville pour vous évader et fuir le stress quotidien ou souhaitez-vous un espace festif sera terre d'accueil pour vos amis lors de vos soirées endiablées se finissant autour du barbecue ?