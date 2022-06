10 Peintures incroyables pour chambres Bébés

Nous connaissons tous la règle selon laquelle il ne faut pas plus de trois couleurs différentes par pièce. Même si ne remettons pas en cause cette règle, il est vrai que celle-ci peut être nuancée. Voyez vous même, dans cette pièce, nous avons un total de 4 couleurs : le rose, le blanc, le vert et le noir.

Néanmoins, ces couleurs se divisent en différentes matières et créent un espace harmonieux et chaleureux.

En effet, on observe une peinture blanche, un papier peint à fleur et une fresque de grande taille aux couleur sombres. Heureusement, les couleurs sombres du papier peint ne prennent pas trop de place au sein de la pièce et viennent seulement casser les fleurs qui auraient pu être trop abondantes.

En conclusion, la règle générale vous guiderai vers une quantité réduite de couleur au sein de votre chambre pour bébé ou enfant. Toutefois, si vous envisagez de rajouter des couleurs, prenez soin de parvenir à un résultat harmonieux.

N'oubliez surtout pas que l'harmonie recherchée est celle de votre bébé et non la vôtre.