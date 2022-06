Une Maison de Bois Moderne et Sophistiquée!!!

Si longé la maison, nous constatons que l'arrière du bâtiment est tout à fait différent de l'avant. pierre: Bien que nous voyons encore des lattes de bois, d'autres matériaux couvrant la plupart des surfaces apparaît maintenant. Un matériau dont gris et regarder plus fraîches contrastes de couleurs avec la chaleur et la texture du bois. Le mélange des volumes et des matériaux constituent la façade donnant sur une nouvelle pensée jardin à l'arrière pour un usage privé, mais aussi spacieux et ensoleillé.