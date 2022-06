Questions à poser à un Designer d'intérieur

Bien que chaque designer ait son style personnel et ses meubles/matériaux/couleurs de prédilection, n'oubliez pas que vous êtes le client et que le résultat final devrait vous ressembler. Il s'agit d'une collaboration, pas d'un projet solitaire! Prenez le temps de comprendre le style personnel de votre designer en regardant son portfolio et laissez lui l'opportunité de mieux vous connaître afin de bien cerner vos besoins et votre personnalité. Les décorateurs d'intérieur sont des véritables encyclopédies et ont très souvent des formations en histoire de l'art et en histoire du design. Ils sauront trouver des meubles, des teintes et des aménagements qui vous plaisent. Pas besoin d'être à la dernière mode, assumer un style qui vous correspond et qui donne à votre logement une individualité si précieuse. Vous pourriez être surpris du résultat!