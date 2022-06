DÉFI: Une Chambre à Coucher Métamorphosée!!

Si vous avez une grande chambre, vous serez tentés d'encombrer votre chambre à coucher avec de nombreux meubles pour rendre cet espace moins vide. Grave erreur ! Plus votre chambre est saturée, plus votre sommeil sera troublé. Séparez-vous des meubles qui n'ont pas de réelle utilité, gardez du mobilier directement lié à vos besoins et au bien-être. Chez homify, vous trouverez une grande palette de meubles répondant à tous vos besoins !