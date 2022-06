Unique et Pratique: une Maison Familiale à Découvrir ABSOLUMENT!!

Chacun sait que les apparences sont parfois trompeuses et que parfois les façades des maisons ne sont pas du tout à l´image de leur intérieur. Qu´il s´agisse d´une façade ancienne qui cache une décoration moderne et design ou au contraire d´une façade assez neuve qui cache un intérieur démodé et vieillot, le décalage entre intérieur et extérieur a parfois de quoi surprendre.

Ici, c´est tout l´inverse, car la façade de cette maison dans des teintes à la fois sobres, claires et design, sont à l´image de ce qui vous attend une fois la porte d´entrée franchie. Les matériaux, modernes et élégants, forment une structure à la fois esthétique et solide. Par ailleurs, le jardin qui reste encore à aménager, entourera une terrasse assez grande et couverte, pour plus de confort. Si l´extérieur n´est pas encore tout à fait terminé, on mesure déjà l´énorme potentiel de cet endroit, qui sera parfait une fois que le gazon et les plantes y auront fait leur nid et se seront développés.