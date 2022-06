Comment Construire une Cuisine FONCTIONNELLE.??

Pour la réévaluation de la configuration de votre cuisine, vous devrez avoir pour finalité la préparation de repas plus agréable et efficace. Pour cela, vous devrez identifier les domaines que vous détestez (par exemple : pas assez d'espace de comptoir près de la cuisinière ou placards désordonnés). Une cuisine bien pensé peut faire une énorme différence.

En effet, l'ergonomie est l'étude et la conception de l'équipement et des dispositifs qui correspondent au corps humain et ses capacités cognitives. Appliqué aux dispositions de la cuisine, il met l'accent sur la création, un passage en douceur intuitif à travers l'espace, ainsi que l'environnement de cuisson plus efficace et confortable.