Mal au Dos ? Bien Choisir ses Meubles!

Le premier conseil concerne votre matelas et son soutien : il est essentiel que les deux éléments soient nouveaux et non consommés ou déformés par le temps. Pour le sommier il est préférable de choisir le bois, capable d'offrir une bonne résistance empêchant la formation d'un creux au milieu. En ce qui concerne le matelas il n'y a pas de formule magique, chacun doit choisir celui qui s'adapte au mieux à ses exigences. Il existe différents types de matelas :

-les matelas à ressorts,

-les matelas en latex,

-les matelas en mousse.

L'oreiller est également important. Si vous préférez dormir sur le dos, l'oreiller doit avoir la bonne hauteur et douceur pour permettre de maintenir la courbure physiologique de la colonne cervicale. Pour ceux qui souffrent de lombalgie, il est conseillé de poser un coussin en dessous des genoux pour maintenir la courbure normale du corps.