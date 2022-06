10 Portes d’Entrée pour une Maison au Style UNIQUE!!

Le style de cette porte est vraiment très spécial et s’insère parfaitement dans le projet architectural mené par l’agence d’architecture intérieure Tabary Le Lay de Nantes : la « Villa déchets », une maison construite uniquement à partir de produits de récupération et principalement des palettes… Innovant ! Et la porte respecte cette esthétique 100% mais aussi 100% originalité et créativité.