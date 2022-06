10 idées Originales pour SUBLIMER nos Murs.!!

Encore ces tableaux noirs allez-vous me dire ! Oui et non répondrais-je ! Bien sûr, le principe est le même : une peinture spécifique qui peut être utilisée comme un tableau d’écolier. Grâce à une consistance spécifique, cette peinture donne aux murs les mêmes propriétés que les tableau sur lesquels on écrit à la craie. Mais si vous voulez un peu plus d’originalité, vous pouvez choisir une autre couleur que le noir ! Vert bouteille comme ici, mais aussi presque toutes les couleurs de l’arc-en-ciel puisque cette peinture qui fait fureur se décline dorénavant en de nombreux coloris. Il est même possible de la créer soi-même et d’insérer les pigments de son choix, si, si !