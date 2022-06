Une Décoration Inspirée de votre Livre préféré!!!

La rénovation totale d'un ancien bureau en appartement 2 pièces à Paris, a permis de créer une pièce design du côté de la chambre et de la salle de bain, pour amener de la lumière naturelle dans toute les pièces et agrandir visuellement cette petite surface. Cette bibliothèque dans le mur présente la passion de la lecture, et la crainte de l'adolescent qui n'aime pas lire comme dans le livre de Daniel Pennac.