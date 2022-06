Design gastronomique : cinq restaurants français savoureux

Si vos goûts sont raffinés et luxueux, peut-être préférerez vous le restaurant La Tassée, ce bouchon lyonnais qui sert depuis plus de soixante ans une cuisine traditionnelle réputée. Les rénovations en 2008, réalisé par l'agence d'architecture d'intérieure Philippe Batifoulier design, ont su donner à l'espace un caractère chaud et convivial. On apprécie particulièrement les boiseries foncés et le plafond à caisson aux teintes moutardes, nuancés par la couleur claire du revêtement de plancher. Les luminaires verticaux, installés sur les murs, donnent à la pièce un éclairage dramatique et séducteur. Idéal pour une soirée entre amoureux.