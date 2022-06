Chaque Couleur A Son INFLUENCE Sur Vous.!!

Le Jaune capte la joie et transmet du bonheur. Elle est un excellent choix pour les cuisines, les salles à manger et les salles de bains, où elle est énergisante et inspirante. Dans les salles à manger, les entrées et les petits espaces, jaune peut créer une impression de grandeur.

Même si le jaune est une couleur très gai, elle n'est pas un bon choix pour les principaux schémas de couleurs. Des études montrent que les gens sont plus susceptibles de perdre leur calme dans un intérieur jaune. Les bébés semblent aussi pleurer plus dans les chambres jaunes. En grande quantité, cette couleur a tendance à créer des sentiments de frustration et de colère. D'ailleurs en chromothérapie, le jaune est censé stimuler les nerfs et purifier le corps.