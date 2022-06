La Transformation INCROYABLE d'une Maison Familiale!!

D'extérieur, la maison a un look moderne et propre, parfait pour combiner une habitation avec un cabinet médical! Les patients se présenteront à la porte de l'extension a gauche sans déranger membres de la famille ou les amis présents dans la partie habitable à droite. Ainsi, le médecin gardera une image sérieuse et inspirera la confiance auprès de ses patients. De plus, la rénovation de toute les façades ont rendu la maison plus isolée naturellement et donc plus écologique. La consommation d'énergie en hiver va donc baisser radicalement!