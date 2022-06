100 m² Remarquablement Mis En Lumière!

On adore ici la grande baie métallique qui baigne la chambre dans une douce lumière, mais aussi le choix des couleurs et des lignes qui, bien qu’elles soient droites, donnent une sensation de grande douceur. Et on craque pour cette tête de lit réalisée sur mesure et dans laquelle le lit s’emboîte à la perfection ! Quant aux lampes articulées, elles soulignent le caractère moderne des lieux.