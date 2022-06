Révolution: Une Maison de 96m² à Bas Prix !!

La cuisine est ouverte et est intégrée dans le salon, bien que sa hauteur élevée et délimiter îlot de cuisine et séparé du reste de la pièce, la création d'un environnement différent. Sa distribution sous la forme de «L» vous permet également de conserver l'élégance et, plus important encore, la discrétion. Une cuisine où rien ne manque et tout est à portée de main. Nous l'aimons follement!