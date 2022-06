Une Maison Préfabriquée avec un Confort Maximum!!

Côté rue, la petite maison laisse une impression tout aussi charmante que côté jardin. Cependant, elle se montre ici un peu plus fermée et introvertie, afin de protéger la sphère privée de ses habitants. De fait, cette maison n'est pas seulement bien isolée visuellement. Elle l'est aussi afin de faire des économies d'énergie. Les différents éléments, très bien agencés entre eux, forment une structure parfaitement isolée. Couplés avec un système de chauffage renouvelable et des techniques de construction innovantes ils font de cette petite maison une maison à énergie positive, tant et si bien que l'électricité et la chaleur sont ici produites grâce à des sources d'énergie renouvelable et en plus grande quantité que nécessaire pour une telle maison.