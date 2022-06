La Maison qui Volera votre Cœur!!

Le logement de 86 mètres carrés a la forme d'une ancienne hutte africaine, mais néanmoins, le projet allie à merveille tradition et modernité. La forme est celle d'un chalet, mais la construction et les matériaux sont très contemporains. Comme nous pouvons le voir sur un mur qui est incurvé de manière être à la fois le mur et le toit. Cela permet de revêtir d'une couche de métal blanc ayant une fonction thermique et acoustique. Le métal sera opposé à des matériaux naturels et des couleurs de la terre que l'on voit à travers la composition. Et les parois latérales sont décorées avec des dessins de la culture africaine.