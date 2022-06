Une Maison pour Toute la Vie, mais Très MODERNE.!!

Barbara est le propriétaire de cette maison située dans une petite ville d'Aviles. Son désir était d'avoir une maison dans laquelle profiter de la nature et du paysage, y vivre avec ses animaux et qui puisse également servir de lieu de travail: un atelier où elle produit de merveilleux fromages. Elle voulait aussi une double hauteur dans le salon et la maison orientée vers le mur du voisin. Cependant, elle voulait une maison basse.

Le programme auquel l'architecte R. Borja Alvarez a fait face n'a pas été facile, mais très excitant. Et à la fin, il a réussi à terminer d'une manière très habile. Si vous voulez savoir comment, ne manquez pas cette visite!