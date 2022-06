Petit mais costaud !

Afin d'apporter confort, espace et luminosité, cet appartement parisien a été modernisé ! Le miroir situé sur la porte d'entrée et sur toute la largeur et hauteur du mur donne une impression de grandeur et d'espace. En effet, on sait que l'ajout d'un miroir dans une pièce de petite taille aura pour conséquence d'agrandir la pièce.

De plus, l'utilisation du blanc pour peindre les murs est une autre astuces déco pour éclaircir et ainsi offrir plus d'espace à la pièce. Les nombreux rangements, dissimulés derrières ces portes vitrées et ces placards sont très astucieux pour gagner de la place et ne pas envahir l'espace d'objets qui donneront une sensation d'encombrement !

L'appartement est épuré, simple et minimaliste.