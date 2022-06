4 Petites Maisons RÉVOLUTIONNAIRES.!!

Aujourd'hui sur homify nous jetons un coup d’œil à une maison minuscule charmante et sophistiquée conçue par The Wee House Company. En mettant le design et un style nouveau dans ces petites maisons, c'est une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la taille de leur demeure. Avec un prix de seulement 95 000 euros, cette petite maison est facilement accessible à tous.

Cette petite maison est vraiment une résidence charmante et pittoresque. Conçue avec des matériaux durables et un style architecturale sobre, la maison est intemporel. Le bois de revêtement extérieur évoque une esthétique de campagne et la peinture est un brillant mélange entre patrimoine et modernité. La chambre à coucher et le salon donnant sur la cour. Ce petit espace a été ouvert et offre un espace idéal pour les repas de conviviaux pendant les mois chauds.

Si vous souhaitez vérifier l'intérieur de cette maison, jetez un œil aux images ci-dessous!