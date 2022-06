Comment Égayer les Pièces Sombres??

Malgré que vous ne vous en rendez pas compte, mais si vous vous sentez fatigué, irritable, stressé ou tout simplement pas de bonne humeur, l'absence de lumière naturelle et une ambiance trop sombre peuvent être à l'origine de vos tourments. Il est un fait avéré que les humains réagissent, agissent et se sentent mieux dans une maison ayant une lumière naturelle abondante, mais également au sein d'une décoration lumineuse et épurée.

Même pour vos pièces les plus sombres, il s'agit d'apporter des finitions plus légères afin de nuancer les tons sombres. Que vous cherchiez à ajouter de la lumière naturelle ou que vous essayiez de choisir des finitions pour égayer votre espace, nous vous invitons à consulter les conseils suivants pour apporter plus de lumière dans vos intérieurs sombres.