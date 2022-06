Profil d'architectes : AV1 Architekten

Découvrons aujourd'hui l'oeuvre des architectes allemands AV1, installés dans la ville de Kaiserslautern et avec des bureaux à Berlin et à Munich. Ayant une vision globale de la conception, ils cherchent à briser les murs qui séparent l'architecture, le design d'intérieur et l'urbanisme. Aussi, ils s'inspirent de l'environnement qui entourent leurs projets et tentent de générer des relations fortes entre les bâtiments et leur contexte. Nous vous présentons deux projets, une résidence et un centre communautaire, qui, nous l'espérons, vous permettront d'apprécier leur travail.