Cinq créations design pour les amateurs de vélo

Cette création des designers allemands Sonntagstaat est un véritable trône pour mettre en valeur votre possession la plus chérie : votre bicyclette! À installer dans votre entrée ou même au milieu de votre salon pour les vrais amateurs, ce meuble multi-rangement vous permet non seulement d'installer votre vélo bien en sécurité dans votre appartement, mais aussi de déposer des objets du quotidien sur sa tablette supérieure et de mettre vos différents articles moins esthétiques (cadenas, chaînes, outils… ) dans son boitier intérieur. Et même lorsque votre engin est parti pour une promenade, ce rangement conserve un charme certain grâce à son placage de bois riche et ses proportions élégantes. Un must pour le cycliste urbain contemporain!