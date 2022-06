Une Maison Dont Nous Avons TOUS ENVIE.!!

Les transformations intérieures sont toujours fascinantes, d'autant plus quand la façade de la maison est maintenue en l´état original. La réorganisation interne n'en est alors que plus surprenante et elle laisse une impression bien plus vive ce qui, dans notre cas, rend la réinvention plus réussie encore ! TG Studio ont intentionnellement laissé l'extérieur de cette maison de ville des années 60 telle quelle, identique aux autres maisons du quartier. Vue de l'extérieur, aucun signe ne laisse transparaître le travail extraordinaire qui a été effectué à l'intérieur. Vous devez entrer pour pouvoir l'admirer, donc suivez-nous et préparez-vous à être surpris!